Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Eylül 2024 00:56
Habersiz yapılan Siyasi parti üyeliği

Merhaba arkadaşlar konu hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar yorum yaparlarsa sevinirim.

Memur olmadan önce siyasi parti üyeliğim vardı ve atanmadan önce üyelik kaydımı sildim

Daha sonrasında eskiden üye olduğum parti benim eski evraklarımı yeniymiş gibi kullanarak tekrar üye yapmışlardı beni.

Cimerden şikayet ettim ve şikayetime cevap olarak savcılığa başvurmam gerektiğini söylediler ve bende dedikleri gibi savcılığa şikayet ettim fakat bunlar benim eski evraklarımı göndermişler savcılığa cevap olarak yani 6 7 sene önceki evrağı yeniymiş gibi.

Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi yeni üyeliğin başkası tarafından yapıldığına dair yeterli ve inandırıcı delil olmadığına dair.

Mahkeme sonuçlandıktan sonra aynı parti aynı evraklarla 2 defa daha üyeliğimi yaptı ve benim merak ettiğim şey şu ileride bu konu ile ilgili sıkıntı yaşarmıyım ben cimerden şikayet ettim savcılığa şikayet ettim yani daha fazla ne yapabilirimki.

3 ayda bir üyeliğimi yapıyorlar sürekli gidip şikayet edememki bilgi sahibi arkadaşlar yorum yaparlarsa sevinirim.

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