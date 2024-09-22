KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Eylül 2024 02:29
DHMİ Mekatronik Teknikeri Sağlık Şartları

İyi formlar dilerim.

Geçen günlerde TCDD atanmıştım ama sağlık heyet raporunu 5 sene önce 3 kez koyulan DEHB tanısı 'kişi tam anlamıyla şifa bulsa bile emniyet kritik göreve uygun değildir.' maddesi yüzünden sağlık raporu alamamıştım.

Devlet Hava Meydanları işletmesi için Mekatronik teknikerliği için sağlık şartnamesini aradım fakat bulamadım yardımcı olabilir misiniz?

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