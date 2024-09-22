KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Eylül 2024 05:09
Farklı Branşta Atama

Ben bilgisayar prog. mezunuyum fakat 8 senedir profesyonel grafik tasarımcılık yapıyorum. Grafik tasarımla ilgili diplomam yok. Kamu kuruluşlarına grafik tasarımcı olarak portfolyomla başvurabilir miyim? yoksa diploma gerekiyor mu?

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