Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Eylül 2024 08:35
Aranması olan yabancı şahsın taahhütünü sisteme yükleyememek

Herkese kolaylıklar dilerim.Uyap.arantisi olan Suriyeli şahsa savcı taahhüt verir.Polnet üzerinden taahhutu sisteme girerken bilenler biler sadece yabancı kimlik no veya TC kimlik no ile giriş yapılabiliyor.Bu şahsın ise ykn ile yapılan taahhhut girişinde aranma kaydı bulunamadı diyor.bu yüzden tahhutunu sisteme islenemez.Bu durumda yapılması gereken işlem nedir? Çevreye sordum bilen yok

GBT büroda çalışan abilerim devrelerim varsa yardımcı olursa sevinirim.


cenksozen
Şef
22 Eylül 2024 09:46

+++++


uAYur ccc
Şef
22 Eylül 2024 12:49
çalıştığın yerdeki GBT büroya sor.onlar bilmiyorum derse komşu ilçelere sor.onlar bilmiyorum derse komşu illerden ilgili büroya sor.onlarda bilmiyorum derse Ankara ya sor.ama Allah aşkına güzel kardeşim bu soru buraya sorulmaz.nacizane benim fikrim bu

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
22 Eylül 2024 13:08
bu soruyu burda sorarsan yabancı şahıslarca kötüye kullanılır

cenksozen
Şef
22 Eylül 2024 13:27

Bilenlerle ozelden goruselim

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