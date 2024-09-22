Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Eylül 2024 08:35
GBT hakkında?

Herkese kolaylıklar dilerim.Uyap.arantisi olan Suriyeli şahsa savcı taahhüt verir.Polnet üzerinden taahhutu sisteme girerken bilenler biler sadece yabancı kimlik no veya TC kimlik no ile giriş yapılabiliyor.Bu şahsın ise ykn ile yapılan taahhhut girişinde aranma kaydı bulunamadı diyor.bu yüzden tahhutunu sisteme islenemez.Bu durumda yapılması gereken işlem nedir? Çevreye sordum bilen yok

GBT büroda çalışan abilerim devrelerim varsa yardımcı olursa sevinirim.

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