Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Eylül 2024 08:51
Müdür Yardımcılığı zor mu?

Herkese merhabalar. Küçük bir köy okulunda görev yapmaktayım. Branşımdan dolayı en az ders saati sayısı bende ve müdürüm tarafından görevlendirmeyle müdür yardımcılığının bana verileceği söylendi. Meslekte 2.yılım ve biraz endişeliyim açıkçası. Şimdiden teşekkür ederim.

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