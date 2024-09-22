Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Eylül 2024 10:14
Proje okulu geçici görevlendirme iptali

Merhaba bu dönem başında proje okuluna geçici görevlendirmem yapıldı kendi isteğimle sorum şu ulaşım sorunu vs sebeplerle iptal dilekçesi verdiğimde dilekçenin onaylanmama durumu olabilir mi ? Eski okuluma dönmek için orda alacağım ders saatlerine bakılır mı yoksa dilekçem onaylanıp eski okuluma dönebilir miyim?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Eylül 2024 10:41

Çocuk oyunu mu bu ? Görevlendirme istemeden bilmiyor mu idiniz sartlari

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