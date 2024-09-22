Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Eylül 2024 11:43
Asker dönüşü maaş hesaplama

İyi forumlar herkese askerlik dönüşü 23 eylülde işe başlayacağım 4 yıllık hemşireyim maaşım 15 ekimde yatacak 1 tam maaş+ kıst maaş alacağım. O kıst maaş için tahmini bi rakam söyleyecek var mı yada nasıl hesaplayabilirim. Hastanem dönüş yapmadı.

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