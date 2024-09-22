Yeni kitaplar...

Yeniden hazır mısınız?
Türkiye´de, psikoloji alanında yazılmış ilk kendine yardım (self helping) kitabı "Kim korkar panik ataktan" ve Türkiye´nin ikinci kendine yardım psikoloji kitabı "Sosyal fobi kim korkar sosyal fobiden" yeniden basılıyor...
Anlaşılabilirlik açısında hasta ve hasta yakınlarının kullanımı ve akademik / bilimsel seviyeyi harmanlayan bu psikoloji kitapları şimdi yeniden sizlerle buluşacak.
Bu yeniden basıma kadar geçen sürede yanlarına "Panikattack" adlı isveççe kız kardeşlerini katan kitaplar, en küçük kızkardeş "Fobi" adlı kitapla da ailesini
büyütmekte.
Çeşitli sebeplerle ertelenen yeni basımlar nihayet hedefine ulaşmış gibi duruyor.
Bu kitaplar gittikçe büyüyen, çeşitli dillerle, çeşitli türlerle gelişen bir bir aile. Akademik çalışmalarda kaynak olarak gösterilen kitaplar özünü, bu bilgilere ihtiyacı olanlara basit ve anlaşılır bir dille ile hitap etme çabasını asla kaybetmediler.
Ne diyelim, canım okurlarıma hayırlı olsun...
Yeniden hazır mısınız?
Türkiye´de, psikoloji alanında yazılmış ilk kendine yardım (self helping) kitabı "Kim korkar panik ataktan" ve Türkiye´nin ikinci kendine yardım psikoloji kitabı "Sosyal fobi kim korkar sosyal fobiden" yeniden basılıyor...
Anlaşılabilirlik açısında hasta ve hasta yakınlarının kullanımı ve akademik / bilimsel seviyeyi harmanlayan bu psikoloji kitapları şimdi yeniden sizlerle buluşacak.
Bu yeniden basıma kadar geçen sürede yanlarına "Panikattack" adlı isveççe kız kardeşlerini katan kitaplar, en küçük kızkardeş "Fobi" adlı kitapla da ailesini
büyütmekte.
Çeşitli sebeplerle ertelenen yeni basımlar nihayet hedefine ulaşmış gibi duruyor.
Bu kitaplar gittikçe büyüyen, çeşitli dillerle, çeşitli türlerle gelişen bir bir aile. Akademik çalışmalarda kaynak olarak gösterilen kitaplar özünü, bu bilgilere ihtiyacı olanlara basit ve anlaşılır bir dille ile hitap etme çabasını asla kaybetmediler.
Ne diyelim, canım okurlarıma hayırlı olsun...