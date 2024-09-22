Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Eylül 2024 12:36
Yarım gün rapor mümkün mü?
örneğin sabahtan öğleye kadar. Bir de ilçede görev yapan öğretmen, hafta içi il merkezinden rapor alması yasak mı?

bhdrzn
Şef
22 Eylül 2024 13:08

Rapor bir günü kapsıyor öğleden sonra alın isterseniz farketmez

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