Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Eylül 2024 13:21
Hastaneden Asm geçiş yıllık izin sorunu

hastaneden asmye geçerken olan yıllık izinler aktarılıyor mu ? aktarım olmazsa geçtiğimiz gibi 30 gün izin mi ekleniyor ?


Toktasseda
22 Eylül 2024 13:24

Bana aktarılmıyor izinlerni kullan gel dediler ocak ayı itibaryle 30 gün tanımlanıyormuş siz geçtiniz mi benimde evraklarım il sağlıkta haber bekliyorum

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