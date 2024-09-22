Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Eylül 2024 13:22
Asmye geçiş çkys

Merhaba arkadaşlar asmye geçiş için 11 eylülde evraklarımı hastaneye teslim ettim 12 eylülde il sağlığa ulaşmıştı çkys kontrol ediyorum bir değişiklik olmuyor asmye geçişte acaba çkys düşüş oluyor mu yardımcı olursanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

İl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Kamuda tasarruf ?Tayin dilekçesi kaç günde belli olurTayinim olmuyor asla nolur yardımTıbbi sekreter mi anestezi miAtanma talebinde 2 yıl çalışma şartında belirtilen son atanma tarihi neyi ifade etmektedir?Eş durumu tayiniEş durumu aynı ilEş durumu tayini redEğitim tayini hakkında bilgi

Sözlük

yıl olmuş 2024 3 Bugün olanlar 2 Gubaz 1 sana ömür boyu sadık kalacağım 2 sabah saatlerinde sözlükteki durgunluk 1 aşık olmak 2 Erkeklerin de Kalbi Var Çığlıklarını Duyun 2 acbüz zeneb 2 laf salatası 1 görmezden gelmek 1

Son Haberler

Şehit askerin yakınlarının bulunduğu pikap şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralıCumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de İlgi! Karşılamada dikkat çeken isimŞarkıcı Metin Arolat için cenaze namazı kılındıKanser tedavisi gören doktor yaşamını yitirdiArabuluculukla anlaşma sağlanan dosya sayısı 4 milyonu aştı

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu