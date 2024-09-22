Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Eylül 2024 14:56
Tayin

Arkadaslar cezaevinde calisiyorum. Bosanma davası acmam durumunda tayinim hemen cikarmi . Bakanlık bu konuda nasıl yaklaşıyor illa asayiş ve güvenlik tayini icin darp raporu siddet mu olmasi gerek

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