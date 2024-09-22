Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Eylül 2024 15:03
Boşanma durumunda tayin

Arkadaşlar ceza infaz kurumunda calisiyorum. Bosanma davasi devam ederken memleketime gecici gorevli olarak tayin gidebilir miyim. Asayis ve güvenlik nedeniyle tayinde illa darp raporu vb.belgeler mi gerekli? Bakanlığın bu konuda yaklasimi nedir? Ayni kampuste calismak ayni sehirde yasamak iskence olmaya basladi bende

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