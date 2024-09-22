Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Eylül 2024 17:10
sağlık nedeniyle meslekten ihraç
ortopedi ve travmatoloji

Mltmctn
Aday Memur
22 Eylül 2024 17:13
Öğrenciyken sağlıktan elendim. Dava açıp okula geri döndüm. Sevkedildiğim hastaneden olumlu aldım ve mesleğe geçtim. Asaletim tastik olmadan 3 ay sonra meslekten ihraç edildim. Okulda ortopedi B dilimi almıştım. Meslekte B dilimi polis olmama engel mi?

Mltmctn
Aday Memur
22 Eylül 2024 17:19
uygulamayı kullanamıyorum bunu arkadaşım için sordum belirtmeyi unutmuşum. şuan arladaşımın davası devam ediyor mesleğe geri dönebilirmi ilk mahkemeyi kazanmasına rağmen ihraç oldu
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