İl dışı görevlendirme hakkında

Diyorlar ki eşi asker, polis, savcı, hakim olanlar il dışı görevlendirme isteyebiliyor ve görevlendirmeleri de oluyor. ben ilçemde kendi branşımda tek öğretmenim. eşim asker, görevlendirme istesem tasarruf tedbirleri ya da tek öğretmenim diye görevlendirme yapmayabilirler mi? meb ve tsk arasındaki protokolü yok sayarlar mı? kısaca kesin görevlendirme çıkıyor mu arkadaşlar il dışı için soruyorum.

Diyorlar ki eşi asker, polis, savcı, hakim olanlar il dışı görevlendirme isteyebiliyor ve görevlendirmeleri de oluyor. ben ilçemde kendi branşımda tek öğretmenim. eşim asker, görevlendirme istesem tasarruf tedbirleri ya da tek öğretmenim diye görevlendirme yapmayabilirler mi? meb ve tsk arasındaki protokolü yok sayarlar mı? kısaca kesin görevlendirme çıkıyor mu arkadaşlar il dışı için soruyorum.