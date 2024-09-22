Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Eylül 2024 17:37
İl dışı görevlendirme hakkında
Diyorlar ki eşi asker, polis, savcı, hakim olanlar il dışı görevlendirme isteyebiliyor ve görevlendirmeleri de oluyor. ben ilçemde kendi branşımda tek öğretmenim. eşim asker, görevlendirme istesem tasarruf tedbirleri ya da tek öğretmenim diye görevlendirme yapmayabilirler mi? meb ve tsk arasındaki protokolü yok sayarlar mı? kısaca kesin görevlendirme çıkıyor mu arkadaşlar il dışı için soruyorum.

matemkogr
Daire Başkanı
22 Eylül 2024 18:37

Hayat sevince güzel sevince mutlu günler bir askeri polisi doktoru bir savcıyı sevin yeter.


demir8121
Aday Memur
22 Eylül 2024 18:41
Normal tayin sürecini kaçırmışsannız ve sözleşmeli değilseniz olur.
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