Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Eylül 2024 18:09
2024-2 İstifa sonrası Yeniden (Açıktan) Atama kurasını bekleyenler
657 ye tabi devlet memuru olarak çalışıp istifa etmiş Sağlık personeli arkadaşlar bu kuraya katılabilirler. 4-B li istifa edenler bu kuraya katılamazlar. 2. kurayı bekleyenler bu forumun altına mesaj yazabilirler. Birlik olmamız gerekiyor. Tlgram da ki grubumuz için Bana özelden ulaşabilirsiniz.

Çok Yazılan Konular

İl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Kamuda tasarruf ?Tayin dilekçesi kaç günde belli olurTayinim olmuyor asla nolur yardımTıbbi sekreter mi anestezi miAtanma talebinde 2 yıl çalışma şartında belirtilen son atanma tarihi neyi ifade etmektedir?Eş durumu tayiniHastaneden Asm geçiş yıllık izin sorunuEş durumu tayini redEş durumu aynı il

Sözlük

laf salatası 1 namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 1 Erkeklerin de Kalbi Var Çığlıklarını Duyun 2 Kalbim Tatilde 1 kader 2 iyi bir insan mısın 3 Cuma Gününün Tatil İlan Edilmesi 2 sana ömür boyu sadık kalacağım 3 acbüz zeneb 1 yıl olmuş 2024 1

Son Haberler

Camide hırsızlık! Abdest alırken para dolu ceketi çaldılarOğluna elektrikli bisiklet almak isterken dolandırıldıTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek'Ali Koç ve Mourinho birbirine girdi 'iddiaları hakkında açıklamaOrdu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu