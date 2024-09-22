2024-2 İstifa sonrası Yeniden (Açıktan) Atama kurasını bekleyenler

657 ye tabi devlet memuru olarak çalışıp istifa etmiş Sağlık personeli arkadaşlar bu kuraya katılabilirler. 4-B li istifa edenler bu kuraya katılamazlar. 2. kurayı bekleyenler bu forumun altına mesaj yazabilirler. Birlik olmamız gerekiyor. Tlgram da ki grubumuz için Bana özelden ulaşabilirsiniz.

657 ye tabi devlet memuru olarak çalışıp istifa etmiş Sağlık personeli arkadaşlar bu kuraya katılabilirler. 4-B li istifa edenler bu kuraya katılamazlar. 2. kurayı bekleyenler bu forumun altına mesaj yazabilirler. Birlik olmamız gerekiyor. Tlgram da ki grubumuz için Bana özelden ulaşabilirsiniz.