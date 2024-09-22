Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Eylül 2024 18:35
Psikiyatri ve Rapor

Hocalarım bunun yeri burası mı bilmiyorum . Eğer yanlış yere konuyu açtıysam affola . Hayatımın zor zamanlarında birisi karşıma çıktı ve olumlu anlamda tüm hayatıma dokundu . Gecem gündüzüm her şeyim o oldu beni hayata bağladı . Evlendik . 2 senedir mutlu bir hayat sürerken ayrılmak istediğini belirtti ve dünyam başıma yıkıldı . Birkaç gündür ruhsal açıdan baya problemli bir süreç yaşıyorum . Yarın hastaneden randevu aldım psikiyatriden. Bu süreçte umarım bana katkıları olur . Öğretmenlik yapmaktayım ama şu süreçte hiçbir şey yapasım yok doktordan da rapor talep edeceğim . İş hayatı ve özel hayatı karıştırmamak gerekir derler ama şu an o durumda değilim maalesef . Bu sebepten ötürü rapor almam sıkıntı yaratır mı iş ile alakalı ? Ne kadar süreli rapor alma hakkım var bundan dolayı . Bir süre farklı yere gitmek istiyorum

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