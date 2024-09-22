evet pimi çekip bombayı atıyorum

promosyon güncelleneceği kuvvetle muhtemel gibi bazı vakıfbank avukatları şimdiden icra dosyalarına yeniden yazılar yazdırmış haberleri geliyor. karakol ekipler hassas duyumu olan yoktur da şu subeciler bizede miktarı bir söyleyi versin

promosyon güncelleneceği kuvvetle muhtemel gibi bazı vakıfbank avukatları şimdiden icra dosyalarına yeniden yazılar yazdırmış haberleri geliyor. karakol ekipler hassas duyumu olan yoktur da şu subeciler bizede miktarı bir söyleyi versin