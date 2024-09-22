Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Eylül 2024 19:08
evet pimi çekip bombayı atıyorum
promosyon güncelleneceği kuvvetle muhtemel gibi bazı vakıfbank avukatları şimdiden icra dosyalarına yeniden yazılar yazdırmış haberleri geliyor. karakol ekipler hassas duyumu olan yoktur da şu subeciler bizede miktarı bir söyleyi versin

Kürşad060606
Aday Memur
22 Eylül 2024 19:13

İcrayla promosyonun ne alakası var


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
22 Eylül 2024 19:15
geçen buralarda konu açmışlardı icrası olanların paralarına el koymuşlardı gene hareketlilik varmıs bana haberi vakıfbank avukatlığını yapan arkadaştan geldi
Kürşad060606, 1 saat önce

İcrayla promosyonun ne alakası var


Nick2791
Aday Memur
22 Eylül 2024 19:19
haber içeriği ne

iyilikiyidir01
Daire Başkanı
22 Eylül 2024 19:20
promosyon güncellenecekmis gizli tutuluyormus yaygara kopmasın diye
Toplam 4 mesaj

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