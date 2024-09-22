Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Eylül 2024 19:30
Bölgeler arası İstem yapabilme

Sağlık bakanlığında 7 bölge var burda hangi bölge hangi bölgeye tayin isteyebiliyor, örneğin 4. Bölge alt gruba mı isteyebiliyor üst gruba mı hiç bilgim yok. Kısaca bilgi verebilecek olan varmı. Yada link verebilecek biri. Teşekkür ederim.

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