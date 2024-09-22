Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Eylül 2024 19:40
PSİKİYATRİ ACİL BİLGİSİ OLAN

31.Dönem Pomem Öğrencisiyim

Psikiyatri Bölümü ''Son 2 yıl içerisinde geçmiş tanı ve ilaç kullanımı olmaması lazım '' ve guncel olarak sağlam olması maddesi var.

Psikiyatri bölümünde 566 soruluk test sonucu boş bıraktığım sorular olmustu ve kaydırma yapmış olmalıyım ki Testim Geçersiz Çıkmış

1-Doktor beni elermi

2-Elerse Mahkeme ile geri dönüş varmı itiraz ile

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