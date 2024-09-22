Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


22 Eylül 2024 20:31
6225 bilgisayar sertifikası

Merhaba MEB onaylı bilgisayar sertifikası alacaktım o zaman Sertifika sitesi güvenli mi

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