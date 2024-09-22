Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Eylül 2024 20:37
TRAFİK BRANŞI OLANLARA 3 bin tl fazla verilecekmiş

devrelerim sa trafik branşı olanlara 3 bin tl fazla maaş verilecek diye duyum var duyan eden varmı


MABEL_
Memur
22 Eylül 2024 21:52
kim uyduruyor bu balonları
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