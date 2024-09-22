KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Eylül 2024 20:40
Kpss lisans elektrik elektronik mühendisliği

İyi akşamlar KPSS lisans puanım 84.5 bu puanla bir yere girme şansım var mı bu arada elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum

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