Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Eylül 2024 21:22
Çotanak bey :))
çotanak bey size mail attım Yardımcı olursanız çok sevinirim Teşekkür ederim Mazerete dayalı naklen atamalarla ilgili dava dilekcesi ile ilgili

sevgi cicekleri
Aday Memur
22 Eylül 2024 21:24
çotanak bey size mail attım Yardımcı olursanız çok sevinirim Teşekkür ederim Mazerete dayalı naklen atamalarla ilgili dava dilekcesi ile ilgili
Toplam 1 mesaj

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