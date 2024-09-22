KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Eylül 2024 21:37
TCDD Hat Bakım Onarım Memuru Hk.

2024 KPSS puanım 76.3 Elektronik Haberleşme Teknolojisi mezunuyum ilk atamada gelme şansı nedir? Hat Bakım Onarım Memuru bekleyen var mı bu konuda buluşalım dostlar.

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