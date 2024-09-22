Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Eylül 2024 22:14
ikili eğitimde adaletsizlik

İkili eğitim olan bir okulda görev yapıyorum. Sabah başka bir okul geliyor fakat okul bize ait olmasına rağmen senelerdir biz öğlenciyiz. 22 saate boş günüm yok. Hakkari?de bir köyde görev yapıyorum ve son iki dersi karanlıkta işliyoruz kışın. Gidiş geliş yok köyde kalıyorum, resmî işlemlerimi bile halledemiyorum izin almadan. Sabahçı okulun giriş saati 08.00 bunun yasal dayanağı var mı? Onların daha erken girmesi gerekmez mi tüm sıkıntıyı biz çekiyoruz. En azından 07.30?da girmeleri gerek. İdareme söyledim dilekçe yazacağım dedim karanlıkta gelirler diğer türlü diyorlar. Yani biz karanlıkta çıkıyoruz ama? Ne yapabilirim bununla ilgili?

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