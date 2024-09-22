Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Eylül 2024 22:30
Kasten işlenen suç

arkadaşlar herkese selamlar. 1 ay önce sözleşmeli olarak memur oldum. göreve başlamadan 2 gün önce bir kavgaya karıştım ve karşı taraf benden davacı oldu. kasten adam yaralamadan dava açıldı Şuan soruşturma aşamasında TCK 53 de kasıtlı bir suçtan dolayı 1 sene üstü ceza memuriyete engel diyor. Merak ettiğim şu kasten adam yaralamadan 11 ay ceza alsam kurum isterse sözleşmemi fesih edebilir mi? böyle bir hakka sahipler mi.


birgaribanadam
Aday Memur
22 Eylül 2024 23:19

Sözleşme personel çalıştırmasına ilişkin esaslarda ek madde 6'ya bak. orda sözleşmenin hangi şartlarda feshedilebileceği yazar.

Ayrıca konu ile alakalı disiplin soruşturması da geçirirsen ceza olarak kademe ilerlemesinin durdurulması veya daha üstü bir disiplin cezası verirlerse atılırsın.


muallimmm4638
Aday Memur
22 Eylül 2024 23:26
uzlaşma şansın yok mu? riske atma sözleşmelide farklı oluyor çok garip durumlar okudum burda. endişe etme sakince uzlaşma yolunu dene sor uzlaşma oluyorsa takipsizlik alırsın dava açılmadan

muhammet.40
Aday Memur
22 Eylül 2024 23:28
kamu davasına dönüştüğü için uzlaşma sağlanmıyor
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