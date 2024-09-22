Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Eylül 2024 22:53
ösym üzerinde aynı kpss puanıyla kaç defa tercih verilir
Herkese merhaba Ösym Sb ye alım olup atandıktan sonra aynı puanı ösym alımlarında tekrar kullanabiliyor muyuz veya kaç defa kullanabiliyoruz

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