Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Eylül 2024 23:14
Sözlesmeliyken istifa etmek

Tic. Bak.da sözleşmeli olarak 3aydir çalışıyorum. Eş durumu 3+1 den önce vermedikleri için istifa etmeyi düşünüyorum eşim uzun yillarildir özelde sabit çalıştığından gelemiyor. 2024 puanıyla kadrolu alimlara basvurumda sıkıntı olur mu,? Puanım 84, Maliye.

Çok Yazılan Konular

Kurumlar Aradı Geçiş2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Müze teknikeri hakkında bilgi sahibi olanlarAile Bakanlığı arşiv araştırması

Sözlük

uyutmak 1 ah ile abat olan dert ile berbat olur 1 hansel ve gretel 2 Galatasaray 2 laf salatası 1 çocuk yapma baskısı 1 Kalbim Tatilde 1 Ne Pişirsem 2 nedensiz tavır takınma gereksinimi 1 ölmeyi istemek 1

Son Haberler

2 kilo 200 gramlık patlıcan görenleri şaşırttıKendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandıGalatasaray'ın derbiye özel The Special Three tişörtleri satıştaBakan Memişoğlu: 2023 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştirdikPençe-Kilit şehidimizin son sözleri...

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu