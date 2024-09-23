Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Eylül 2024 00:23
açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmesi
tasarruf tedbirleri kapsamında uygulanacak kararlardan biri. kamuda istihdamı nasıl etkiler ? neden özellikle belirtilmiş ? naklen atamaları da kapsar mı ?

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