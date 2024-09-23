Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Eylül 2024 01:00
mubasirlikte torpil oluyormu

selamün aleyküm hocam merak ettim birsey var mübasirligi cok istiyorum ama mulakat yuzunden korkuyorum cidden torpil donuyormu

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