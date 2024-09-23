KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Eylül 2024 01:15
3290 elektrik

80.6 puan ile şehir fark etmeksizin atama ihtimali var mıdır acaba bilgisi olan varsa? Taban puanlar nasıldı


pckopatx
Aday Memur
23 Eylül 2024 02:51

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotlari/

2024/1, 2023/2, 2023/1, 2022/2 gibi alımları tıklayıp bölümlerini seçip aratırsanız hangi şehir hangi kurum taban ve tavan gibi bilgilere ulaşırsınız.

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