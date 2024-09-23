Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Eylül 2024 01:54
Daha önce çalıştığım batı iline atanabilirmiyim

Ben şuan bir şark ilinin bir ilçesinde görev yapıyorum.Cift şark görevini bitirdiğim zaman eski çalıştığım batı iline tekrardan dönüş yapabilir miyim?Emniyet kabul eder mi sizce


Brse
Aday Memur
23 Eylül 2024 07:37

Büyükşehir ise evet


allahvrgamyk
Şef
23 Eylül 2024 10:35

Gidilir onda sıkıntı yok ama ilk tercihin gelecek mi istenilen biyerse sana gelir mi o belli ollmaz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıMuhakkik ceza istemedi, kurul ceza verdiEmekli ikramiyesi Polislikten istifa edip geri dönmek12/36 sistemine geçen iller2. şark söz verildiği gibi kalkacak mı?İcralık polislerAranması olan yabancı şahsın taahhütünü sisteme yükleyememek

Sözlük

çocuk 1 ölmeyi istemek 3 ortak 1 Bugün olanlar 2 aşık olmak 2 sana ömür boyu sadık kalacağım 3 ah ile abat olan dert ile berbat olur 1 hansel ve gretel 2 kanaat 2 Ne Pişirsem 2

Son Haberler

AFAD'dan 7 il için sağanak uyarısıBorsa haftaya yükselişle başladıDolar kuru bugün ne kadar? (23 Eylül 2024)Konut satışlarında yüz 40 düşüş: 3 yabancıdan biri Antalya'yı seçyiEyüpspor'dan Tayfur Bingöl açıklaması

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu