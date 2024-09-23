Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Eylül 2024 01:54
Polis

Ben şuan bir şark ilinin bir ilçesinde görev yapıyorum.Cift şark görevini bitirdiğim zaman eski çalıştığım batı iline tekrardan dönüş yapabilir miyim?Emniyet kabul eder mi sizce

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