Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


23 Eylül 2024 04:23
Bir konuyu araştırmak. .

Bir konuyu srastirmak önemli. .Bilimsel konulara dayannak onemli.


gazanya
Daire Başkanı
23 Eylül 2024 04:24

Isinize yarayan bilgiyi buluncaya kadar arastirmak da önemli.


gazanya
Daire Başkanı
23 Eylül 2024 04:26

Mesela psikolojik bir konuyu arastirdim.ve mutlu oldum.Arastirdigim sonuclar isime yaradi.


gazanya
Daire Başkanı
23 Eylül 2024 04:27

Elde ettiğimiz bilgiyi hayata gecirmek de önemli.


gazanya
Daire Başkanı
23 Eylül 2024 04:28

Uzman sözü dinlemek de önemli.

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