KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Eylül 2024 04:35
lisans p3 87.65 siralama 7767

merhaba arkadaslar siyasal mezunuyum, sizce ankara vb bi sehirde kit gelir mi ilk atamada bu puan ve siralamaya

Çok Yazılan Konular

atanana kadar nerede calisiyorsunuzİİBFliler olarak 77 puana bile atanıyoruz.İkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor Maliye Bölümü Branş Sıralama + Puan Kpss LisansBilgisayar İşletmenliği Sertifikası ProblemiKatiplik düşünüyorum konu hakkında bilgisi olanlar ???1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Kpss 2024 inşaat mühendislerisağlık yönetimi mezunu ne iş yapıyor

Sözlük

hansel ve gretel 2 sana ömür boyu sadık kalacağım 3 çocuk 1 maudie film 2 çocuk yapma baskısı 1 kasaba minnet edeceğime 1 bulunduğu Kabın şeklini almak 2 aşık olmak 2 kanaat 2 kader 1

Son Haberler

Erdoğan: İsrail'e baskı uygulayın, savaşı bölgeye yayıyorSözleşmeli Öğretmenlikte Danıştay'ın Beklenmesi Doğru mu?Elon Musk ve Brezilya yargısı arasında düello: X geri adım attı23 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıMüjde! Faizsiz 45.000 TL!

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu