Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Eylül 2024 06:15
icra ve borç
halı hazır icra borçları olan personel iş arkadaşlarından da borç almış ve şikayetler var ve ödemiyor yaptırımı aşırı borçlanmaya girer mi

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