Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Eylül 2024 06:53
yakında müdür yardımcılığı, belki hatta müdüriyet tarih mi oluyor?

Rumuz: teknolojik gelişmeler + yapay zeka.

açıklama: biz kendi okulumuzda yoklamayı artık telefon üzerinden alacağız. Müdür dedi, artık kağıt üzerinden yoklama yok. kişisel görüşüm bu ve buna benzer gelişmeler artarak devam edecek. Sonuç olarak başlık görüşüm bir tahmindir.

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