KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Eylül 2024 08:05
Tmo atananlar bakabilir mi

Bölümümden nerdeyse bir tek tmo'ya atama var fakat kurumla ilgili hep olumsuz konuşulmuş. Tercih edilmemesi gereken bir yer mi bilenler aydınlatabilir mi?


fatihgul3333
23 Eylül 2024 08:44

Merhaba kaç puan aldınız acaba ? Bahçe tarımı mezunuyum 77.4 puan aldım


Elif İlten
Aday Memur
23 Eylül 2024 09:05

Elektrik teknikeri 80.6 puan

Toplam 2 mesaj

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