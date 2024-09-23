Ümraniye'de polisin silahını alarak şehit eden şahıs

26 suç kaydı olan bir kişi dışarıda gezebiliyorsa geziyorsa adalet yok demektir. Adli kontrol adı altında bir şey getirdiler adam öldüreni bile serbest bırakacaklar nerede ise?

Suçun karşılığı ceza yeterli olmadığından dolayı suça meyilli olan kişiler daha fazla suç işlemeye başladılar. 2 gün yatar çıkarım mantığı ile hareket ediyorlar.

Memleket teksasa döndü. Polis ve jandarma suçluyu yakalıyor, adliyeye gelip bir ifade verip çıkıyorlar.

Hep söylüyorum her yerde söylüyorum. Ülkemizin üç büyük sorunu var. Ahlak, adalet ve eğitim.

Bu üçünü düzeltmeden ülkede hiçbir şeyi düzeltemezsin.