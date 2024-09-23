Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Eylül 2024 09:11
Ümraniye'de polisin silahını alarak şehit eden şahıs

olay başlı başına hem trajedi, hem de skandal vuran soysuzun 19 yaşında olmasına rağmen 20'den fazla suç kaydı var. hukuk sistemimiz gerçekten çok yetersiz ve bence ülkedeki en büyük beka sorunu polislerimiz hem yetkisiz, hem yetersiz ceza hukukumuzun ve polis teşkilatımızın çok sağlam elden geçirilmesi gerekiyor şehit olan memurumuzun ailesine baş sağlığı diliyorum


E.Kayı Han
Editor
23 Eylül 2024 09:29

26 suç kaydı olan bir kişi dışarıda gezebiliyorsa geziyorsa adalet yok demektir. Adli kontrol adı altında bir şey getirdiler adam öldüreni bile serbest bırakacaklar nerede ise?

Suçun karşılığı ceza yeterli olmadığından dolayı suça meyilli olan kişiler daha fazla suç işlemeye başladılar. 2 gün yatar çıkarım mantığı ile hareket ediyorlar.

Memleket teksasa döndü. Polis ve jandarma suçluyu yakalıyor, adliyeye gelip bir ifade verip çıkıyorlar.

Hep söylüyorum her yerde söylüyorum. Ülkemizin üç büyük sorunu var. Ahlak, adalet ve eğitim.

Bu üçünü düzeltmeden ülkede hiçbir şeyi düzeltemezsin.


tsubasa17
Memur
23 Eylül 2024 10:34
Batı Roma yanı Vatikan in ülkemiz üzerindeki etkilerinden bunlar, başka yerde adamın 26 suç kaydı olacak ve dışarıda dolaşacak haa, hadi gidin bulun bakalım var mı öyle bir ülke
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