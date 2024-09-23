Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Eylül 2024 09:31
2025 ocak iller arası Aatama

Arkadaşlar haziran ataması bilindiği gibi maliye bakanı engeli ile % 70 az açıldı bu böyle devam edecekmi yer değiştirme bekleyenlerin mağduriyeti devammı edecek 3 yıl boyunca bü şimşek sağlıkçıları bitirecek böyle giderse konuyla ilgili bilgisi olan varsa paylaşırsa memnun olurum çünkü herkes beklemede.

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