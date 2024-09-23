Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Eylül 2024 10:49
il dışı atamamı iptal ettiler

Arkadaşlar mem den bir memur aradi atamaniz iptal edilmiş diye aradi hizmet sürem tutmuyormuş e be kardeşim şartlari sağlamiyordum ne diye onayladiniz

Arkadaşlar şimdi ne olacak beni ne bekliyor eski ilime okukuma mı verecekler


Semedo
23 Eylül 2024 12:02

Peki şartları sağlamıyordunuz siz neden başvurdunuz ?

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