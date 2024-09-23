Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Eylül 2024 11:34
DHMİ iş makinesi sürücüsü

çoğu arkadaş özelden sormuş diye cevap vereyim, iş makinesi olarak dhmi atanmak pişmanlıktır. ÇÖP arabasını bile size sürdürüyorlar, diger personel tarafından memur gözüyle bakılmıyor. Gece kar yağar çağırırlar, asansörcü gelir araç için çağırırlar, her türlü pis iş için iş makinesi sürücüsü çağrılır. Mevcut şoförleri iş makinesine geçirmeye çalışıyorlar, ama adamlar mahkemelik, geçmiyorlar o kadroya, gerisini siz düşünün.

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