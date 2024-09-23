Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Eylül 2024 11:46
Milli eğitim akademisi?

Ömk meclisten geçti fakat geçmeyen bazı alt maddeler vardı. Öğretmen akademisi buna dahil. Son durum nedir?öğretmen akademileri onaylandı mı? Sizce bu sistemin oluru var mı kurulabilir mi? Bize verilen 3 kuruş parayla derece yapmış insanlar olarak başka şehire öğrenci sefilliğiyle yaşamaya eğitim görmeye mi gideceğiz? Ki evlendikten sonra duzenini her şeyini oturttuktan sonra atananlar da var. Sizce bu işin sonu ne olur?

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