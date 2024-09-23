KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Eylül 2024 12:03
Kurumsal firmada işçilik mi memurluk mu?

Türkiye?nin en büyük firmasında kadrolu mavi yaka olarak cnc frese operatörüyüm. Meslek lisesi ve myo makine mezunu bir bayanım Kpss?den 67,9 aldım. Bulunduğum firmada yükselme ihtimalim çok düşük. Sizce ne yapabilirim? Bu puanla atanma durumum olur mu?

Çok Yazılan Konular

85.80 11k Sıralama 3249Çaykur belge teslimi sonrası2024 KPSS Önlisans Sonuçları Açıklandı.KPSS önlisans düz memurluklarFarklı Branşta AtamaMekatronik önlisans branş ve sıralamaTCDD Hat Bakım Onarım Memuru Hk.Lisans mezunları önlisanstan atanabilir mi?Tmo atananlar bakabilir mi3290 Elektrik mezunu önlisans adayları toplanalım

Sözlük

kasaba minnet edeceğime 1 kanaat 2 hansel ve gretel 2 Fenerbahçe 2 bulunduğu Kabın şeklini almak 4 laf salatası 1 Galatasaray 4 ölmeyi istemek 3 Yer Demir gök bakır 1 sana ömür boyu sadık kalacağım 3

Son Haberler

Türkiye'nin kredi notunda yeni artış sinyaliMilli 5G baz istasyonundan ilk sinyal alındıAraç satışında 'Güvenli Ödeme' dönemi başlıyor6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar günüÜmraniye'de suç makinesi polisi şehit etti

Editörün Seçimi

Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve Ordusu