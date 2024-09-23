KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Eylül 2024 12:07
Kpss maliye

İyi günler

Kpssp3 puanım:77.3

Branş sıralamam:888

İibfde sıralamam:6633

Bilgisayar sertifikam var.

Merkezi atamada bir yerin gelmeyeceği malum.Açıktan alımlarda bir yerin gelme ihtimali var mı?(Katiplik dışında)

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