Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


23 Eylül 2024 12:32
Egm Görevde Yükselme
Emniyet Genel Müdürlüğü 2021-2023 yıllarında görevde yükselme sınavı açmıştı ? Yakın zamanda açılacağı ile alakalı bilgisi olan var mıdır arkadaşlar

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