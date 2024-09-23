Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Eylül 2024 12:51
Elektrikli şok cihazları kullanamaz mıyız?

Ben polis değilim. Bilmediğim bazı şeyler olabilir ama görünün köy de kılavuz istemez.

Bir şuç makinesi tarafından bir polis kızımı şehit oldu. Allah rahmet eylesin.

Amerikada ki gibi elektrikli şok cihazlar kullanılamaz mı?

Polis olay mahaline gittiği zaman elektrikli şok aletini kullanarak gerekli işlemleri yapamaz mı?

(Polisin karşısındaki kişi belli.)


yaman32
Aday Memur
23 Eylül 2024 14:54

teçhizat listesinde olmadğından şu an mümkün görünmüyor.

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