Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Eylül 2024 13:31
görevlendirme
9 ay önce gsbye koruma güvenlik olarak atandım annem kanser hastası memleketime görevlendirme istedim ama kabul edilmedi benimle aynı duruma yaşayan varmı acaba görevlendirme ile giden varsa bana bilgi verebilirmisiniz

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